ISRLU: Israel Acquisitions Corp - Unit
13.3000 USD 1.2000 (9.92%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ISRLU за сегодня изменился на 9.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.3000, а максимальная — 13.3000.
Следите за динамикой Israel Acquisitions Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.3000 13.3000
Годовой диапазон
10.9900 15.3900
- Предыдущее закрытие
- 12.1000
- Open
- 13.3000
- Bid
- 13.3000
- Ask
- 13.3030
- Low
- 13.3000
- High
- 13.3000
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 9.92%
- Месячное изменение
- 2.39%
- 6-месячное изменение
- 15.85%
- Годовое изменение
- 20.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.