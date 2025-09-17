КотировкиРазделы
ISRLU: Israel Acquisitions Corp - Unit

13.3000 USD 1.2000 (9.92%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ISRLU за сегодня изменился на 9.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.3000, а максимальная — 13.3000.

Следите за динамикой Israel Acquisitions Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
13.3000 13.3000
Годовой диапазон
10.9900 15.3900
Предыдущее закрытие
12.1000
Open
13.3000
Bid
13.3000
Ask
13.3030
Low
13.3000
High
13.3000
Объем
1
Дневное изменение
9.92%
Месячное изменение
2.39%
6-месячное изменение
15.85%
Годовое изменение
20.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.