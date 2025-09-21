FiyatlarBölümler
Dövizler / IROHR
IROHR: Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of

0.5266 USD 0.0063 (1.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IROHR fiyatı bugün 1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.5200 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6350 aralığında işlem gördü.

Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.5200 0.6350
Yıllık aralık
0.1501 0.6350
Önceki kapanış
0.5203
Açılış
0.5200
Satış
0.5266
Alış
0.5296
Düşük
0.5200
Yüksek
0.6350
Hacim
33
Günlük değişim
1.21%
Aylık değişim
7.25%
6 aylık değişim
75.53%
Yıllık değişim
228.92%
21 Eylül, Pazar