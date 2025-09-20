CotationsSections
Devises / IROHR
IROHR: Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of

0.5266 USD 0.0063 (1.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IROHR a changé de 1.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.5200 et à un maximum de 0.6350.

Suivez la dynamique Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.5200 0.6350
Range Annuel
0.1501 0.6350
Clôture Précédente
0.5203
Ouverture
0.5200
Bid
0.5266
Ask
0.5296
Plus Bas
0.5200
Plus Haut
0.6350
Volume
33
Changement quotidien
1.21%
Changement Mensuel
7.25%
Changement à 6 Mois
75.53%
Changement Annuel
228.92%
20 septembre, samedi