Valute / IROHR
IROHR: Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of
0.5266 USD 0.0063 (1.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IROHR ha avuto una variazione del 1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5200 e ad un massimo di 0.6350.
Segui le dinamiche di Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.5200 0.6350
Intervallo Annuale
0.1501 0.6350
- Chiusura Precedente
- 0.5203
- Apertura
- 0.5200
- Bid
- 0.5266
- Ask
- 0.5296
- Minimo
- 0.5200
- Massimo
- 0.6350
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 1.21%
- Variazione Mensile
- 7.25%
- Variazione Semestrale
- 75.53%
- Variazione Annuale
- 228.92%
21 settembre, domenica