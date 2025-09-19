クォートセクション
通貨 / IROHR
IROHR: Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of

0.5203 USD 0.0003 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IROHRの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり0.5200の安値と0.5203の高値で取引されました。

Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.5200 0.5203
1年のレンジ
0.1501 0.6250
以前の終値
0.5200
始値
0.5200
買値
0.5203
買値
0.5233
安値
0.5200
高値
0.5203
出来高
8
1日の変化
0.06%
1ヶ月の変化
5.97%
6ヶ月の変化
73.43%
1年の変化
224.98%
