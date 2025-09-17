Валюты / IROHR
IROHR: Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of
0.5001 USD 0.0187 (3.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IROHR за сегодня изменился на -3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5000, а максимальная — 0.6250.
Следите за динамикой Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.5000 0.6250
Годовой диапазон
0.1501 0.6250
- Предыдущее закрытие
- 0.5188
- Open
- 0.6250
- Bid
- 0.5001
- Ask
- 0.5031
- Low
- 0.5000
- High
- 0.6250
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- -3.60%
- Месячное изменение
- 1.85%
- 6-месячное изменение
- 66.70%
- Годовое изменение
- 212.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.