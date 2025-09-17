КотировкиРазделы
IROHR: Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of

0.5001 USD 0.0187 (3.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IROHR за сегодня изменился на -3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5000, а максимальная — 0.6250.

Следите за динамикой Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.5000 0.6250
Годовой диапазон
0.1501 0.6250
Предыдущее закрытие
0.5188
Open
0.6250
Bid
0.5001
Ask
0.5031
Low
0.5000
High
0.6250
Объем
98
Дневное изменение
-3.60%
Месячное изменение
1.85%
6-месячное изменение
66.70%
Годовое изменение
212.37%
