IROHR: Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of
0.5202 USD 0.0001 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IROHR hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5200 bis zu einem Hoch von 0.6350 gehandelt.
Verfolgen Sie die Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.5200 0.6350
Jahresspanne
0.1501 0.6350
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.5203
- Eröffnung
- 0.5200
- Bid
- 0.5202
- Ask
- 0.5232
- Tief
- 0.5200
- Hoch
- 0.6350
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 5.95%
- 6-Monatsänderung
- 73.40%
- Jahresänderung
- 224.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K