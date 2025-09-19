KurseKategorien
Währungen / IROHR
Zurück zum Aktien

IROHR: Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of

0.5202 USD 0.0001 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IROHR hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5200 bis zu einem Hoch von 0.6350 gehandelt.

Verfolgen Sie die Iron Horse Acquisitions Corp - one right to one-fifth (1/5) of -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.5200 0.6350
Jahresspanne
0.1501 0.6350
Vorheriger Schlusskurs
0.5203
Eröffnung
0.5200
Bid
0.5202
Ask
0.5232
Tief
0.5200
Hoch
0.6350
Volumen
29
Tagesänderung
-0.02%
Monatsänderung
5.95%
6-Monatsänderung
73.40%
Jahresänderung
224.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K