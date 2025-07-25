FiyatlarBölümler
Dövizler / IR
Geri dön - Hisse senetleri

IR: Ingersoll Rand Inc

81.60 USD 0.06 (0.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IR fiyatı bugün 0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.37 ve Yüksek fiyatı olarak 82.23 aralığında işlem gördü.

Ingersoll Rand Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IR haberleri

Günlük aralık
80.37 82.23
Yıllık aralık
65.61 106.03
Önceki kapanış
81.54
Açılış
81.78
Satış
81.60
Alış
81.90
Düşük
80.37
Yüksek
82.23
Hacim
10.032 K
Günlük değişim
0.07%
Aylık değişim
3.40%
6 aylık değişim
2.47%
Yıllık değişim
-16.84%
21 Eylül, Pazar