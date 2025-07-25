KurseKategorien
IR: Ingersoll Rand Inc

81.54 USD 2.54 (3.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IR hat sich für heute um 3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.34 bis zu einem Hoch von 81.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ingersoll Rand Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
79.34 81.59
Jahresspanne
65.61 106.03
Vorheriger Schlusskurs
79.00
Eröffnung
79.57
Bid
81.54
Ask
81.84
Tief
79.34
Hoch
81.59
Volumen
7.971 K
Tagesänderung
3.22%
Monatsänderung
3.32%
6-Monatsänderung
2.40%
Jahresänderung
-16.90%
