IR: Ingersoll Rand Inc
81.54 USD 2.54 (3.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IR hat sich für heute um 3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.34 bis zu einem Hoch von 81.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ingersoll Rand Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
79.34 81.59
Jahresspanne
65.61 106.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.00
- Eröffnung
- 79.57
- Bid
- 81.54
- Ask
- 81.84
- Tief
- 79.34
- Hoch
- 81.59
- Volumen
- 7.971 K
- Tagesänderung
- 3.22%
- Monatsänderung
- 3.32%
- 6-Monatsänderung
- 2.40%
- Jahresänderung
- -16.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K