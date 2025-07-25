Валюты / IR
IR: Ingersoll Rand Inc
77.68 USD 1.38 (1.75%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IR за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.49, а максимальная — 79.40.
Следите за динамикой Ingersoll Rand Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
77.49 79.40
Годовой диапазон
65.61 106.03
- Предыдущее закрытие
- 79.06
- Open
- 78.92
- Bid
- 77.68
- Ask
- 77.98
- Low
- 77.49
- High
- 79.40
- Объем
- 6.968 K
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- -1.57%
- 6-месячное изменение
- -2.45%
- Годовое изменение
- -20.83%
