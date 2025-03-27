FiyatlarBölümler
Dövizler / IONR
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares

3.57 USD 0.16 (4.29%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IONR fiyatı bugün -4.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.55 ve Yüksek fiyatı olarak 3.70 aralığında işlem gördü.

ioneer Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.55 3.70
Yıllık aralık
2.30 9.24
Önceki kapanış
3.73
Açılış
3.66
Satış
3.57
Alış
3.87
Düşük
3.55
Yüksek
3.70
Hacim
22
Günlük değişim
-4.29%
Aylık değişim
15.16%
6 aylık değişim
-9.62%
Yıllık değişim
-43.33%
21 Eylül, Pazar