通貨 / IONR
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares
3.73 USD 0.16 (4.48%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IONRの今日の為替レートは、4.48%変化しました。日中、通貨は1あたり3.50の安値と3.78の高値で取引されました。
ioneer Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.50 3.78
1年のレンジ
2.30 9.24
- 以前の終値
- 3.57
- 始値
- 3.70
- 買値
- 3.73
- 買値
- 4.03
- 安値
- 3.50
- 高値
- 3.78
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- 4.48%
- 1ヶ月の変化
- 20.32%
- 6ヶ月の変化
- -5.57%
- 1年の変化
- -40.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K