通貨 / IONR
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares

3.73 USD 0.16 (4.48%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IONRの今日の為替レートは、4.48%変化しました。日中、通貨は1あたり3.50の安値と3.78の高値で取引されました。

ioneer Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.50 3.78
1年のレンジ
2.30 9.24
以前の終値
3.57
始値
3.70
買値
3.73
買値
4.03
安値
3.50
高値
3.78
出来高
20
1日の変化
4.48%
1ヶ月の変化
20.32%
6ヶ月の変化
-5.57%
1年の変化
-40.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K