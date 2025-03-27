Währungen / IONR
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares
3.73 USD 0.16 (4.48%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IONR hat sich für heute um 4.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.50 bis zu einem Hoch von 3.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die ioneer Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IONR News
- ioneer Ltd - Material Improvement in Project Economics Transcript
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- ioneer Ltd files correction to resource statement
- ioneer Stock: Sodium-Ion Overhangs Lithium Market (Rating Downgrade) (NASDAQ:IONR)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
Tagesspanne
3.50 3.78
Jahresspanne
2.30 9.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.57
- Eröffnung
- 3.51
- Bid
- 3.73
- Ask
- 4.03
- Tief
- 3.50
- Hoch
- 3.78
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 4.48%
- Monatsänderung
- 20.32%
- 6-Monatsänderung
- -5.57%
- Jahresänderung
- -40.79%
