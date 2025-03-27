QuotazioniSezioni
Valute / IONR
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares

3.57 USD 0.16 (4.29%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IONR ha avuto una variazione del -4.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.55 e ad un massimo di 3.70.

Segui le dinamiche di ioneer Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.55 3.70
Intervallo Annuale
2.30 9.24
Chiusura Precedente
3.73
Apertura
3.66
Bid
3.57
Ask
3.87
Minimo
3.55
Massimo
3.70
Volume
22
Variazione giornaliera
-4.29%
Variazione Mensile
15.16%
Variazione Semestrale
-9.62%
Variazione Annuale
-43.33%
