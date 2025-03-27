Valute / IONR
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares
3.57 USD 0.16 (4.29%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IONR ha avuto una variazione del -4.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.55 e ad un massimo di 3.70.
Segui le dinamiche di ioneer Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.55 3.70
Intervallo Annuale
2.30 9.24
- Chiusura Precedente
- 3.73
- Apertura
- 3.66
- Bid
- 3.57
- Ask
- 3.87
- Minimo
- 3.55
- Massimo
- 3.70
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -4.29%
- Variazione Mensile
- 15.16%
- Variazione Semestrale
- -9.62%
- Variazione Annuale
- -43.33%
20 settembre, sabato