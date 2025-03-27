통화 / IONR
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares
3.57 USD 0.16 (4.29%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IONR 환율이 오늘 -4.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.55이고 고가는 3.70이었습니다.
ioneer Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IONR News
일일 변동 비율
3.55 3.70
년간 변동
2.30 9.24
- 이전 종가
- 3.73
- 시가
- 3.66
- Bid
- 3.57
- Ask
- 3.87
- 저가
- 3.55
- 고가
- 3.70
- 볼륨
- 22
- 일일 변동
- -4.29%
- 월 변동
- 15.16%
- 6개월 변동
- -9.62%
- 년간 변동율
- -43.33%
