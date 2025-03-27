Валюты / IONR
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares
3.53 USD 0.06 (1.73%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IONR за сегодня изменился на 1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.50, а максимальная — 3.69.
Следите за динамикой ioneer Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.50 3.69
Годовой диапазон
2.30 9.24
- Предыдущее закрытие
- 3.47
- Open
- 3.50
- Bid
- 3.53
- Ask
- 3.83
- Low
- 3.50
- High
- 3.69
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 1.73%
- Месячное изменение
- 13.87%
- 6-месячное изменение
- -10.63%
- Годовое изменение
- -43.97%
