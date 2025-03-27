КотировкиРазделы
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares

3.53 USD 0.06 (1.73%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IONR за сегодня изменился на 1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.50, а максимальная — 3.69.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
3.50 3.69
Годовой диапазон
2.30 9.24
Предыдущее закрытие
3.47
Open
3.50
Bid
3.53
Ask
3.83
Low
3.50
High
3.69
Объем
27
Дневное изменение
1.73%
Месячное изменение
13.87%
6-месячное изменение
-10.63%
Годовое изменение
-43.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.