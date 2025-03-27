Moedas / IONR
IONR: ioneer Ltd - American Depositary Shares
3.57 USD 0.04 (1.13%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IONR para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.51 e o mais alto foi 3.64.
Veja a dinâmica do par de moedas ioneer Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IONR Notícias
- ioneer Ltd - Material Improvement in Project Economics Transcript
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- ioneer Ltd files correction to resource statement
- ioneer Stock: Sodium-Ion Overhangs Lithium Market (Rating Downgrade) (NASDAQ:IONR)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
Faixa diária
3.51 3.64
Faixa anual
2.30 9.24
- Fechamento anterior
- 3.53
- Open
- 3.51
- Bid
- 3.57
- Ask
- 3.87
- Low
- 3.51
- High
- 3.64
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 1.13%
- Mudança mensal
- 15.16%
- Mudança de 6 meses
- -9.62%
- Mudança anual
- -43.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh