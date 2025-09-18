INDA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Ishares MSCI India ETF hisse senedi 55.27 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 55.12 - 55.49 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 54.47 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4813 değerine ulaştı. INDA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI India ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI India ETF hisse senedi yıllık olarak 56.01 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 47.59 - 56.01). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 54.47 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Ishares MSCI India ETF performansını takip edin.

iShares MSCI India ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI India ETF (INDA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 47.59 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 55.27 ve hareket ettiği yıllık aralık 47.59 - 56.01 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki INDA fiyat hareketlerini izleyin.