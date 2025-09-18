- Genel bakış
INDA: Ishares MSCI India ETF
INDA fiyatı bugün 1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.12 ve Yüksek fiyatı olarak 55.49 aralığında işlem gördü.
Ishares MSCI India ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
INDA haberleri
Sıkça sorulan sorular
INDA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Ishares MSCI India ETF hisse senedi 55.27 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 55.12 - 55.49 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 54.47 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4813 değerine ulaştı. INDA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Ishares MSCI India ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Ishares MSCI India ETF hisse senedi şu anda 55.27 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.49% ve USD değerlerini izler. INDA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
INDA hisse senedi nasıl alınır?
Ishares MSCI India ETF hisselerini şu anki 55.27 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 55.27 ve Ask 55.57 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4813 ve günlük değişim oranı -0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte INDA fiyat hareketlerini takip edin.
INDA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Ishares MSCI India ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 47.59 - 56.01 ve mevcut fiyatı 55.27 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 55.27 veya Ask 55.57 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.28% ve 6 aylık değişim oranı 2.98% değerlerini karşılaştırır. INDA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI India ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI India ETF hisse senedi yıllık olarak 56.01 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 47.59 - 56.01). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 54.47 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Ishares MSCI India ETF performansını takip edin.
iShares MSCI India ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI India ETF (INDA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 47.59 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 55.27 ve hareket ettiği yıllık aralık 47.59 - 56.01 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki INDA fiyat hareketlerini izleyin.
INDA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Ishares MSCI India ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 54.47 ve yıllık değişim oranı 0.49% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 54.47
- Açılış
- 55.37
- Satış
- 55.27
- Alış
- 55.57
- Düşük
- 55.12
- Yüksek
- 55.49
- Hacim
- 4.813 K
- Günlük değişim
- 1.47%
- Aylık değişim
- 5.28%
- 6 aylık değişim
- 2.98%
- Yıllık değişim
- 0.49%
- Açıklanan
- -0.961 M
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
- -0.770 M
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.506%
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki