INDA: Ishares MSCI India ETF

55.27 USD 0.80 (1.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INDA за сегодня изменился на 1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.12, а максимальная — 55.49.

Следите за динамикой Ishares MSCI India ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INDA сегодня?

Ishares MSCI India ETF (INDA) сегодня оценивается на уровне 55.27. Инструмент торгуется в пределах 55.12 - 55.49, вчерашнее закрытие составило 54.47, а торговый объем достиг 4813. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INDA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ishares MSCI India ETF?

Ishares MSCI India ETF в настоящее время оценивается в 55.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.49% и USD. Отслеживайте движения INDA на графике в реальном времени.

Как купить акции INDA?

Вы можете купить акции Ishares MSCI India ETF (INDA) по текущей цене 55.27. Ордера обычно размещаются около 55.27 или 55.57, тогда как 4813 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INDA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INDA?

Инвестирование в Ishares MSCI India ETF предполагает учет годового диапазона 47.59 - 56.01 и текущей цены 55.27. Многие сравнивают 5.28% и 2.98% перед размещением ордеров на 55.27 или 55.57. Изучайте ежедневные изменения цены INDA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI India ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI India ETF (INDA) за последний год составила 56.01. Акции заметно колебались в пределах 47.59 - 56.01, сравнение с 54.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ishares MSCI India ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI India ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI India ETF (INDA) за год составила 47.59. Сравнение с текущими 55.27 и 47.59 - 56.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INDA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INDA?

В прошлом Ishares MSCI India ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.47 и 0.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.12 55.49
Годовой диапазон
47.59 56.01
Предыдущее закрытие
54.47
Open
55.37
Bid
55.27
Ask
55.57
Low
55.12
High
55.49
Объем
4.813 K
Дневное изменение
1.47%
Месячное изменение
5.28%
6-месячное изменение
2.98%
Годовое изменение
0.49%
