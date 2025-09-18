- Обзор рынка
INDA: Ishares MSCI India ETF
Курс INDA за сегодня изменился на 1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.12, а максимальная — 55.49.
Следите за динамикой Ishares MSCI India ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INDA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INDA сегодня?
Ishares MSCI India ETF (INDA) сегодня оценивается на уровне 55.27. Инструмент торгуется в пределах 55.12 - 55.49, вчерашнее закрытие составило 54.47, а торговый объем достиг 4813. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INDA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ishares MSCI India ETF?
Ishares MSCI India ETF в настоящее время оценивается в 55.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.49% и USD. Отслеживайте движения INDA на графике в реальном времени.
Как купить акции INDA?
Вы можете купить акции Ishares MSCI India ETF (INDA) по текущей цене 55.27. Ордера обычно размещаются около 55.27 или 55.57, тогда как 4813 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INDA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INDA?
Инвестирование в Ishares MSCI India ETF предполагает учет годового диапазона 47.59 - 56.01 и текущей цены 55.27. Многие сравнивают 5.28% и 2.98% перед размещением ордеров на 55.27 или 55.57. Изучайте ежедневные изменения цены INDA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI India ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI India ETF (INDA) за последний год составила 56.01. Акции заметно колебались в пределах 47.59 - 56.01, сравнение с 54.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ishares MSCI India ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI India ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI India ETF (INDA) за год составила 47.59. Сравнение с текущими 55.27 и 47.59 - 56.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INDA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INDA?
В прошлом Ishares MSCI India ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.47 и 0.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.47
- Open
- 55.37
- Bid
- 55.27
- Ask
- 55.57
- Low
- 55.12
- High
- 55.49
- Объем
- 4.813 K
- Дневное изменение
- 1.47%
- Месячное изменение
- 5.28%
- 6-месячное изменение
- 2.98%
- Годовое изменение
- 0.49%
- Акт.
- -0.961 млн
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
- -0.770 млн
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.506%
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.