INDA: Ishares MSCI India ETF
Der Wechselkurs von INDA hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.12 bis zu einem Hoch von 55.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ishares MSCI India ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
INDA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von INDA heute?
Die Aktie von Ishares MSCI India ETF (INDA) notiert heute bei 55.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 55.12 - 55.49 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.47 und das Handelsvolumen erreichte 8247. Das Live-Chart von INDA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie INDA Dividenden?
Ishares MSCI India ETF wird derzeit mit 55.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INDA zu verfolgen.
Wie kaufe ich INDA-Aktien?
Sie können Aktien von Ishares MSCI India ETF (INDA) zum aktuellen Kurs von 55.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 55.25 oder 55.55 platziert, während 8247 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INDA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in INDA-Aktien?
Bei einer Investition in Ishares MSCI India ETF müssen die jährliche Spanne 47.59 - 56.01 und der aktuelle Kurs 55.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.24% und 2.94%, bevor sie Orders zu 55.25 oder 55.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INDA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI India ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI India ETF (INDA) im vergangenen Jahr lag bei 56.01. Innerhalb von 47.59 - 56.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ishares MSCI India ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI India ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI India ETF (INDA) im Laufe des Jahres betrug 47.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 55.25 und der Spanne 47.59 - 56.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INDA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von INDA statt?
Ishares MSCI India ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.47 und 0.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.47
- Eröffnung
- 55.37
- Bid
- 55.25
- Ask
- 55.55
- Tief
- 55.12
- Hoch
- 55.49
- Volumen
- 8.247 K
- Tagesänderung
- 1.43%
- Monatsänderung
- 5.24%
- 6-Monatsänderung
- 2.94%
- Jahresänderung
- 0.45%
