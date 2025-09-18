报价部分
货币 / INDA
INDA: Ishares MSCI India ETF

55.27 USD 0.80 (1.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日INDA汇率已更改1.47%。当日，交易品种以低点55.12和高点55.49进行交易。

关注Ishares MSCI India ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

INDA新闻

常见问题解答

INDA股票今天的价格是多少？

Ishares MSCI India ETF股票今天的定价为55.27。它在55.12 - 55.49范围内交易，昨天的收盘价为54.47，交易量达到4813。INDA的实时价格图表显示了这些更新。

Ishares MSCI India ETF股票是否支付股息？

Ishares MSCI India ETF目前的价值为55.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.49%和USD。实时查看图表以跟踪INDA走势。

如何购买INDA股票？

您可以以55.27的当前价格购买Ishares MSCI India ETF股票。订单通常设置在55.27或55.57附近，而4813和-0.18%显示市场活动。立即关注INDA的实时图表更新。

如何投资INDA股票？

投资Ishares MSCI India ETF需要考虑年度范围47.59 - 56.01和当前价格55.27。许多人在以55.27或55.57下订单之前，会比较5.28%和。实时查看INDA价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI India ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI India ETF的最高价格是56.01。在47.59 - 56.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ishares MSCI India ETF的绩效。

iShares MSCI India ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI India ETF（INDA）的最低价格为47.59。将其与当前的55.27和47.59 - 56.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INDA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INDA股票是什么时候拆分的？

Ishares MSCI India ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.47和0.49%中可见。

日范围
55.12 55.49
年范围
47.59 56.01
前一天收盘价
54.47
开盘价
55.37
卖价
55.27
买价
55.57
最低价
55.12
最高价
55.49
交易量
4.813 K
日变化
1.47%
月变化
5.28%
6个月变化
2.98%
年变化
0.49%
