INDA: Ishares MSCI India ETF
今日INDA汇率已更改1.47%。当日，交易品种以低点55.12和高点55.49进行交易。
关注Ishares MSCI India ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDA新闻
常见问题解答
INDA股票今天的价格是多少？
Ishares MSCI India ETF股票今天的定价为55.27。它在55.12 - 55.49范围内交易，昨天的收盘价为54.47，交易量达到4813。INDA的实时价格图表显示了这些更新。
Ishares MSCI India ETF股票是否支付股息？
Ishares MSCI India ETF目前的价值为55.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.49%和USD。实时查看图表以跟踪INDA走势。
如何购买INDA股票？
您可以以55.27的当前价格购买Ishares MSCI India ETF股票。订单通常设置在55.27或55.57附近，而4813和-0.18%显示市场活动。立即关注INDA的实时图表更新。
如何投资INDA股票？
投资Ishares MSCI India ETF需要考虑年度范围47.59 - 56.01和当前价格55.27。许多人在以55.27或55.57下订单之前，会比较5.28%和。实时查看INDA价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI India ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI India ETF的最高价格是56.01。在47.59 - 56.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ishares MSCI India ETF的绩效。
iShares MSCI India ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI India ETF（INDA）的最低价格为47.59。将其与当前的55.27和47.59 - 56.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INDA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INDA股票是什么时候拆分的？
Ishares MSCI India ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.47和0.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.47
- 开盘价
- 55.37
- 卖价
- 55.27
- 买价
- 55.57
- 最低价
- 55.12
- 最高价
- 55.49
- 交易量
- 4.813 K
- 日变化
- 1.47%
- 月变化
- 5.28%
- 6个月变化
- 2.98%
- 年变化
- 0.49%
- 实际值
- -0.961 M
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
- -0.770 M
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.506%
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值