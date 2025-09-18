CotationsSections
Devises / INDA
INDA: Ishares MSCI India ETF

55.27 USD 0.80 (1.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INDA a changé de 1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.12 et à un maximum de 55.49.

Suivez la dynamique Ishares MSCI India ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action INDA aujourd'hui ?

L'action Ishares MSCI India ETF est cotée à 55.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 55.12 - 55.49, a clôturé hier à 54.47 et son volume d'échange a atteint 4813. Le graphique en temps réel du cours de INDA présente ces mises à jour.

L'action Ishares MSCI India ETF verse-t-elle des dividendes ?

Ishares MSCI India ETF est actuellement valorisé à 55.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INDA.

Comment acheter des actions INDA ?

Vous pouvez acheter des actions Ishares MSCI India ETF au cours actuel de 55.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 55.27 ou de 55.57, le 4813 et le -0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INDA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action INDA ?

Investir dans Ishares MSCI India ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 47.59 - 56.01 et le prix actuel 55.27. Beaucoup comparent 5.28% et 2.98% avant de passer des ordres à 55.27 ou 55.57. Consultez le graphique du cours de INDA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI India ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI India ETF l'année dernière était 56.01. Au cours de 47.59 - 56.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ishares MSCI India ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI India ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI India ETF (INDA) sur l'année a été 47.59. Sa comparaison avec 55.27 et 47.59 - 56.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INDA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action INDA a-t-elle été divisée ?

Ishares MSCI India ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.47 et 0.49% après les opérations sur titres.

Range quotidien
55.12 55.49
Range Annuel
47.59 56.01
Clôture Précédente
54.47
Ouverture
55.37
Bid
55.27
Ask
55.57
Plus Bas
55.12
Plus Haut
55.49
Volume
4.813 K
Changement quotidien
1.47%
Changement Mensuel
5.28%
Changement à 6 Mois
2.98%
Changement Annuel
0.49%
22 octobre, mercredi
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.961 M
Fcst
-4.625 M
Prev
3.524 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.770 M
Fcst
-0.310 M
Prev
-0.703 M
16:35
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
La vente aux enchères d’obligations à 20 ans
Act
4.506%
Fcst
Prev
4.613%
20:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev