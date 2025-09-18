- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
INDA: Ishares MSCI India ETF
Le taux de change de INDA a changé de 1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.12 et à un maximum de 55.49.
Suivez la dynamique Ishares MSCI India ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDA Nouvelles
- The Geopolitical Windfall for Indian ETFs as Trump Hints at Tariff Cut
- Emerging Market Equities: A New Phase For Opportunities
- 200-Day Check-In
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- Global Economic Outlook: October 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Weekly Commentary: Two Questions
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- A Strong 6 Months
- Red Ink In A Green Year: 2025's ETF Underdogs
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
- Stock Picks From Seeking Alpha's September 2025 New Analysts
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- India Rate Cut Deferred, Not Dismissed
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Weekly Commentary: Canary?
- S&P 500: P/E And Interest Rates Scare Me More Than Record Buffett Indicator (DJI)
- India’s Hidden Reform: Why U.S. Investors May Be Missing The Real Story
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action INDA aujourd'hui ?
L'action Ishares MSCI India ETF est cotée à 55.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 55.12 - 55.49, a clôturé hier à 54.47 et son volume d'échange a atteint 4813. Le graphique en temps réel du cours de INDA présente ces mises à jour.
L'action Ishares MSCI India ETF verse-t-elle des dividendes ?
Ishares MSCI India ETF est actuellement valorisé à 55.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INDA.
Comment acheter des actions INDA ?
Vous pouvez acheter des actions Ishares MSCI India ETF au cours actuel de 55.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 55.27 ou de 55.57, le 4813 et le -0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INDA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action INDA ?
Investir dans Ishares MSCI India ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 47.59 - 56.01 et le prix actuel 55.27. Beaucoup comparent 5.28% et 2.98% avant de passer des ordres à 55.27 ou 55.57. Consultez le graphique du cours de INDA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI India ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI India ETF l'année dernière était 56.01. Au cours de 47.59 - 56.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ishares MSCI India ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI India ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI India ETF (INDA) sur l'année a été 47.59. Sa comparaison avec 55.27 et 47.59 - 56.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INDA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action INDA a-t-elle été divisée ?
Ishares MSCI India ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.47 et 0.49% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 54.47
- Ouverture
- 55.37
- Bid
- 55.27
- Ask
- 55.57
- Plus Bas
- 55.12
- Plus Haut
- 55.49
- Volume
- 4.813 K
- Changement quotidien
- 1.47%
- Changement Mensuel
- 5.28%
- Changement à 6 Mois
- 2.98%
- Changement Annuel
- 0.49%
- Act
- -0.961 M
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Act
- -0.770 M
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Act
- 4.506%
- Fcst
- Prev
- 4.613%