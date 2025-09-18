クォートセクション
通貨 / INDA
INDA: Ishares MSCI India ETF

55.25 USD 0.78 (1.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INDAの今日の為替レートは、1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり55.12の安値と55.49の高値で取引されました。

Ishares MSCI India ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

INDA株の現在の価格は？

Ishares MSCI India ETFの株価は本日55.25です。55.12 - 55.49内で取引され、前日の終値は54.47、取引量は8247に達しました。INDAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ishares MSCI India ETFの株は配当を出しますか？

Ishares MSCI India ETFの現在の価格は55.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.45%やUSDにも注目します。INDAの動きはライブチャートで確認できます。

INDA株を買う方法は？

Ishares MSCI India ETFの株は現在55.25で購入可能です。注文は通常55.25または55.55付近で行われ、8247や-0.22%が市場の動きを示します。INDAの最新情報はライブチャートで確認できます。

INDA株に投資する方法は？

Ishares MSCI India ETFへの投資では、年間の値幅47.59 - 56.01と現在の55.25を考慮します。注文は多くの場合55.25や55.55で行われる前に、5.24%や2.94%と比較されます。INDAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI India ETFの株の最高値は？

iShares MSCI India ETFの過去1年の最高値は56.01でした。47.59 - 56.01内で株価は大きく変動し、54.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ishares MSCI India ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI India ETFの株の最低値は？

iShares MSCI India ETF(INDA)の年間最安値は47.59でした。現在の55.25や47.59 - 56.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INDAの動きはライブチャートで確認できます。

INDAの株式分割はいつ行われましたか？

Ishares MSCI India ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.47、0.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
55.12 55.49
1年のレンジ
47.59 56.01
以前の終値
54.47
始値
55.37
買値
55.25
買値
55.55
安値
55.12
高値
55.49
出来高
8.247 K
1日の変化
1.43%
1ヶ月の変化
5.24%
6ヶ月の変化
2.94%
1年の変化
0.45%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
期待
1.650%