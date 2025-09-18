- 概要
INDA: Ishares MSCI India ETF
INDAの今日の為替レートは、1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり55.12の安値と55.49の高値で取引されました。
Ishares MSCI India ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
INDA株の現在の価格は？
Ishares MSCI India ETFの株価は本日55.25です。55.12 - 55.49内で取引され、前日の終値は54.47、取引量は8247に達しました。INDAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ishares MSCI India ETFの株は配当を出しますか？
Ishares MSCI India ETFの現在の価格は55.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.45%やUSDにも注目します。INDAの動きはライブチャートで確認できます。
INDA株を買う方法は？
Ishares MSCI India ETFの株は現在55.25で購入可能です。注文は通常55.25または55.55付近で行われ、8247や-0.22%が市場の動きを示します。INDAの最新情報はライブチャートで確認できます。
INDA株に投資する方法は？
Ishares MSCI India ETFへの投資では、年間の値幅47.59 - 56.01と現在の55.25を考慮します。注文は多くの場合55.25や55.55で行われる前に、5.24%や2.94%と比較されます。INDAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI India ETFの株の最高値は？
iShares MSCI India ETFの過去1年の最高値は56.01でした。47.59 - 56.01内で株価は大きく変動し、54.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ishares MSCI India ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI India ETFの株の最低値は？
iShares MSCI India ETF(INDA)の年間最安値は47.59でした。現在の55.25や47.59 - 56.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INDAの動きはライブチャートで確認できます。
INDAの株式分割はいつ行われましたか？
Ishares MSCI India ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.47、0.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 54.47
- 始値
- 55.37
- 買値
- 55.25
- 買値
- 55.55
- 安値
- 55.12
- 高値
- 55.49
- 出来高
- 8.247 K
- 1日の変化
- 1.43%
- 1ヶ月の変化
- 5.24%
- 6ヶ月の変化
- 2.94%
- 1年の変化
- 0.45%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 1.650%