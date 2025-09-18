Ishares MSCI India ETFの現在の価格は55.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.45%やUSDにも注目します。INDAの動きはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI India ETFの株の最低値は？

