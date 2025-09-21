FiyatlarBölümler
INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No

24.8000 USD 0.0300 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INBKZ fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.7700 ve Yüksek fiyatı olarak 24.8000 aralığında işlem gördü.

First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.7700 24.8000
Yıllık aralık
23.0100 25.6500
Önceki kapanış
24.7700
Açılış
24.7970
Satış
24.8000
Alış
24.8030
Düşük
24.7700
Yüksek
24.8000
Hacim
3
Günlük değişim
0.12%
Aylık değişim
0.28%
6 aylık değişim
-0.20%
Yıllık değişim
-2.31%
21 Eylül, Pazar