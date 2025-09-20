시세섹션
통화 / INBKZ
INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No

24.8000 USD 0.0300 (0.12%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

INBKZ 환율이 오늘 0.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.7700이고 고가는 24.8000이었습니다.

First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
24.7700 24.8000
년간 변동
23.0100 25.6500
이전 종가
24.7700
시가
24.7970
Bid
24.8000
Ask
24.8030
저가
24.7700
고가
24.8000
볼륨
3
일일 변동
0.12%
월 변동
0.28%
6개월 변동
-0.20%
년간 변동율
-2.31%
20 9월, 토요일