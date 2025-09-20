CotationsSections
INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No

24.8000 USD 0.0300 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INBKZ a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.7700 et à un maximum de 24.8000.

Suivez la dynamique First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.7700 24.8000
Range Annuel
23.0100 25.6500
Clôture Précédente
24.7700
Ouverture
24.7970
Bid
24.8000
Ask
24.8030
Plus Bas
24.7700
Plus Haut
24.8000
Volume
3
Changement quotidien
0.12%
Changement Mensuel
0.28%
Changement à 6 Mois
-0.20%
Changement Annuel
-2.31%
20 septembre, samedi