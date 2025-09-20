Devises / INBKZ
INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No
24.8000 USD 0.0300 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INBKZ a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.7700 et à un maximum de 24.8000.
Suivez la dynamique First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
24.7700 24.8000
Range Annuel
23.0100 25.6500
- Clôture Précédente
- 24.7700
- Ouverture
- 24.7970
- Bid
- 24.8000
- Ask
- 24.8030
- Plus Bas
- 24.7700
- Plus Haut
- 24.8000
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 0.28%
- Changement à 6 Mois
- -0.20%
- Changement Annuel
- -2.31%
20 septembre, samedi