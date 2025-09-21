Valute / INBKZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No
24.8000 USD 0.0300 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INBKZ ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.7700 e ad un massimo di 24.8000.
Segui le dinamiche di First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
24.7700 24.8000
Intervallo Annuale
23.0100 25.6500
- Chiusura Precedente
- 24.7700
- Apertura
- 24.7970
- Bid
- 24.8000
- Ask
- 24.8030
- Minimo
- 24.7700
- Massimo
- 24.8000
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 0.28%
- Variazione Semestrale
- -0.20%
- Variazione Annuale
- -2.31%
21 settembre, domenica