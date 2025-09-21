QuotazioniSezioni
Valute / INBKZ
Tornare a Azioni

INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No

24.8000 USD 0.0300 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INBKZ ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.7700 e ad un massimo di 24.8000.

Segui le dinamiche di First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
24.7700 24.8000
Intervallo Annuale
23.0100 25.6500
Chiusura Precedente
24.7700
Apertura
24.7970
Bid
24.8000
Ask
24.8030
Minimo
24.7700
Massimo
24.8000
Volume
3
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
0.28%
Variazione Semestrale
-0.20%
Variazione Annuale
-2.31%
21 settembre, domenica