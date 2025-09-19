KurseKategorien
INBKZ
INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No

24.8000 USD 0.0300 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INBKZ hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.7700 bis zu einem Hoch von 24.8000 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.7700 24.8000
Jahresspanne
23.0100 25.6500
Vorheriger Schlusskurs
24.7700
Eröffnung
24.7970
Bid
24.8000
Ask
24.8030
Tief
24.7700
Hoch
24.8000
Volumen
3
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
0.28%
6-Monatsänderung
-0.20%
Jahresänderung
-2.31%
