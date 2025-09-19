Währungen / INBKZ
INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No
24.8000 USD 0.0300 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INBKZ hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.7700 bis zu einem Hoch von 24.8000 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.7700 24.8000
Jahresspanne
23.0100 25.6500
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.7700
- Eröffnung
- 24.7970
- Bid
- 24.8000
- Ask
- 24.8030
- Tief
- 24.7700
- Hoch
- 24.8000
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 0.28%
- 6-Monatsänderung
- -0.20%
- Jahresänderung
- -2.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K