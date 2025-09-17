КотировкиРазделы
Валюты / INBKZ
Назад в Рынок акций США

INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No

24.7854 USD 0.1364 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INBKZ за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.6500, а максимальная — 24.8000.

Следите за динамикой First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
24.6500 24.8000
Годовой диапазон
23.0100 25.6500
Предыдущее закрытие
24.6490
Open
24.6500
Bid
24.7854
Ask
24.7884
Low
24.6500
High
24.8000
Объем
4
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
-0.26%
Годовое изменение
-2.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.