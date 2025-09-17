Валюты / INBKZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INBKZ: First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No
24.7854 USD 0.1364 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INBKZ за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.6500, а максимальная — 24.8000.
Следите за динамикой First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated No. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.6500 24.8000
Годовой диапазон
23.0100 25.6500
- Предыдущее закрытие
- 24.6490
- Open
- 24.6500
- Bid
- 24.7854
- Ask
- 24.7884
- Low
- 24.6500
- High
- 24.8000
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- -0.26%
- Годовое изменение
- -2.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.