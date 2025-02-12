Dövizler / IKT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IKT: Inhibikase Therapeutics Inc
1.64 USD 0.10 (6.49%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IKT fiyatı bugün 6.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.47 ve Yüksek fiyatı olarak 1.78 aralığında işlem gördü.
Inhibikase Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IKT haberleri
- Inhibikase Posts Wider Loss in Q2
- Inhibikase Therapeutics shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Ludwig Enterprises appoints Garth Lees-Rolfe as independent director
- Inhibikase Therapeutics Announces First Quarter 2025 Financial Results and Highlights Recent Activity
- This PPG Industries Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT), Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)
Günlük aralık
1.47 1.78
Yıllık aralık
1.15 4.20
- Önceki kapanış
- 1.54
- Açılış
- 1.56
- Satış
- 1.64
- Alış
- 1.94
- Düşük
- 1.47
- Yüksek
- 1.78
- Hacim
- 717
- Günlük değişim
- 6.49%
- Aylık değişim
- -7.34%
- 6 aylık değişim
- -24.07%
- Yıllık değişim
- 26.15%
21 Eylül, Pazar