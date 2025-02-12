Valute / IKT
IKT: Inhibikase Therapeutics Inc
1.64 USD 0.10 (6.49%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IKT ha avuto una variazione del 6.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.78.
Segui le dinamiche di Inhibikase Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Inhibikase Posts Wider Loss in Q2
- Inhibikase Therapeutics shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Ludwig Enterprises appoints Garth Lees-Rolfe as independent director
- Inhibikase Therapeutics Announces First Quarter 2025 Financial Results and Highlights Recent Activity
- This PPG Industries Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT), Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)
Intervallo Giornaliero
1.47 1.78
Intervallo Annuale
1.15 4.20
- Chiusura Precedente
- 1.54
- Apertura
- 1.56
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Minimo
- 1.47
- Massimo
- 1.78
- Volume
- 717
- Variazione giornaliera
- 6.49%
- Variazione Mensile
- -7.34%
- Variazione Semestrale
- -24.07%
- Variazione Annuale
- 26.15%
21 settembre, domenica