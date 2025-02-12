통화 / IKT
IKT: Inhibikase Therapeutics Inc
1.64 USD 0.10 (6.49%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IKT 환율이 오늘 6.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.47이고 고가는 1.78이었습니다.
Inhibikase Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IKT News
- Inhibikase Posts Wider Loss in Q2
- Inhibikase Therapeutics shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Ludwig Enterprises appoints Garth Lees-Rolfe as independent director
- Inhibikase Therapeutics Announces First Quarter 2025 Financial Results and Highlights Recent Activity
- This PPG Industries Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT), Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)
일일 변동 비율
1.47 1.78
년간 변동
1.15 4.20
- 이전 종가
- 1.54
- 시가
- 1.56
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- 저가
- 1.47
- 고가
- 1.78
- 볼륨
- 717
- 일일 변동
- 6.49%
- 월 변동
- -7.34%
- 6개월 변동
- -24.07%
- 년간 변동율
- 26.15%
20 9월, 토요일