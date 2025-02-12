Währungen / IKT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IKT: Inhibikase Therapeutics Inc
1.52 USD 0.02 (1.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IKT hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.52 bis zu einem Hoch von 1.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inhibikase Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IKT News
- Inhibikase Posts Wider Loss in Q2
- Inhibikase Therapeutics shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Ludwig Enterprises appoints Garth Lees-Rolfe as independent director
- Inhibikase Therapeutics Announces First Quarter 2025 Financial Results and Highlights Recent Activity
- This PPG Industries Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT), Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)
Tagesspanne
1.52 1.59
Jahresspanne
1.15 4.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.54
- Eröffnung
- 1.56
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Tief
- 1.52
- Hoch
- 1.59
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- -14.12%
- 6-Monatsänderung
- -29.63%
- Jahresänderung
- 16.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K