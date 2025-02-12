通貨 / IKT
IKT: Inhibikase Therapeutics Inc
1.54 USD 0.02 (1.28%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IKTの今日の為替レートは、-1.28%変化しました。日中、通貨は1あたり1.52の安値と1.61の高値で取引されました。
Inhibikase Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IKT News
- Inhibikase Posts Wider Loss in Q2
- Inhibikase Therapeutics shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Ludwig Enterprises appoints Garth Lees-Rolfe as independent director
- Inhibikase Therapeutics Announces First Quarter 2025 Financial Results and Highlights Recent Activity
- This PPG Industries Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT), Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)
1日のレンジ
1.52 1.61
1年のレンジ
1.15 4.20
- 以前の終値
- 1.56
- 始値
- 1.57
- 買値
- 1.54
- 買値
- 1.84
- 安値
- 1.52
- 高値
- 1.61
- 出来高
- 423
- 1日の変化
- -1.28%
- 1ヶ月の変化
- -12.99%
- 6ヶ月の変化
- -28.70%
- 1年の変化
- 18.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K