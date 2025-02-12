Divisas / IKT
IKT: Inhibikase Therapeutics Inc
1.56 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IKT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.56, mientras que el máximo ha alcanzado 1.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inhibikase Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses.
IKT News
- Inhibikase Posts Wider Loss in Q2
- Inhibikase Therapeutics shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Ludwig Enterprises appoints Garth Lees-Rolfe as independent director
- Inhibikase Therapeutics Announces First Quarter 2025 Financial Results and Highlights Recent Activity
- This PPG Industries Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT), Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)
Rango diario
1.56 1.63
Rango anual
1.15 4.20
- Cierres anteriores
- 1.56
- Open
- 1.57
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Low
- 1.56
- High
- 1.63
- Volumen
- 166
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -11.86%
- Cambio a 6 meses
- -27.78%
- Cambio anual
- 20.00%
