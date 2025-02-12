Валюты / IKT
IKT: Inhibikase Therapeutics Inc
1.56 USD 0.04 (2.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IKT за сегодня изменился на -2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.55, а максимальная — 1.60.
Новости IKT
- Inhibikase Posts Wider Loss in Q2
- Inhibikase Therapeutics shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Ludwig Enterprises appoints Garth Lees-Rolfe as independent director
- Inhibikase Therapeutics Announces First Quarter 2025 Financial Results and Highlights Recent Activity
- This PPG Industries Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT), Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)
Дневной диапазон
1.55 1.60
Годовой диапазон
1.15 4.20
- Предыдущее закрытие
- 1.60
- Open
- 1.58
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Low
- 1.55
- High
- 1.60
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- -2.50%
- Месячное изменение
- -11.86%
- 6-месячное изменение
- -27.78%
- Годовое изменение
- 20.00%
