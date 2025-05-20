FiyatlarBölümler
Dövizler / IHS
IHS: IHS Holding Limited

6.84 USD 0.07 (1.01%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IHS fiyatı bugün -1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.79 ve Yüksek fiyatı olarak 6.94 aralığında işlem gördü.

IHS Holding Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.79 6.94
Yıllık aralık
2.45 7.66
Önceki kapanış
6.91
Açılış
6.94
Satış
6.84
Alış
7.14
Düşük
6.79
Yüksek
6.94
Hacim
667
Günlük değişim
-1.01%
Aylık değişim
-4.60%
6 aylık değişim
30.78%
Yıllık değişim
125.74%
21 Eylül, Pazar