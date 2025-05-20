Währungen / IHS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IHS: IHS Holding Limited
6.91 USD 0.03 (0.43%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IHS hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.80 bis zu einem Hoch von 6.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die IHS Holding Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHS News
- IHS Holding auf neuem Jahreshoch: Aktie klettert auf 7,55 USD
- IHS Holding stock reaches 52-week high at 7.55 USD
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- IHS Holding: Resilient Tower Growth, Deep Value, Poised For Rerating Potential (IHS)
- IHS Holding stock hits 52-week high at 7.41 USD
- Earnings call transcript: IHS Holding Q2 2025 beats EPS and revenue forecasts
- Tigress Financial reiterates Buy rating on IHS Holding stock with $11 target
- IHS Towers announces passing of board member Frank Dangeard
- IHS Holding (IHS) Lags Q2 Earnings Estimates
- IHS Holding Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IHS)
- IHS Holding Limited (IHS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IHS Holding earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- IHS Towers falls over 4% despite strong Q2 results, raised outlook
- IHS Holding stock hits 52-week high at 6.72 USD
- IHS Holding stock reaches 52-week high at 6.43 USD
- IHS Holding stock hits 52-week high at $6.30
- IHS Holding: Navigating Growth And Volatility With Hidden Levers (NYSE:IHS)
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- IHS Holding Ltd. : The Best FCF Yield In Telecom Nobody Is Pricing In
- IHS Towers Publishes 2024 Sustainability Report
- IHS stock price target raised to $17 at TD Cowen
- IHS Holding To Rally Around 206%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Canaan (NASDAQ:CAN), Deckers Outdoor (NYSE:DECK)
- IHS Holding shares tumble as guidance disappoints
- Gold Gains Over 1%; Amer Sports Posts Upbeat Earnings - Amer Sports (NYSE:AS), Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO)
Tagesspanne
6.80 6.95
Jahresspanne
2.45 7.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.94
- Eröffnung
- 6.89
- Bid
- 6.91
- Ask
- 7.21
- Tief
- 6.80
- Hoch
- 6.95
- Volumen
- 592
- Tagesänderung
- -0.43%
- Monatsänderung
- -3.63%
- 6-Monatsänderung
- 32.12%
- Jahresänderung
- 128.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K