IHS: IHS Holding Limited
6.98 USD 0.18 (2.51%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IHS за сегодня изменился на -2.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.88, а максимальная — 7.22.
Следите за динамикой IHS Holding Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IHS
- Акции IHS Holding достигли 52-недельного максимума в $7,55
- IHS Holding stock reaches 52-week high at 7.55 USD
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- IHS Holding: Resilient Tower Growth, Deep Value, Poised For Rerating Potential (IHS)
- IHS Holding stock hits 52-week high at 7.41 USD
- Earnings call transcript: IHS Holding Q2 2025 beats EPS and revenue forecasts
- Tigress Financial reiterates Buy rating on IHS Holding stock with $11 target
- IHS Towers announces passing of board member Frank Dangeard
- IHS Holding (IHS) Lags Q2 Earnings Estimates
- IHS Holding Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IHS)
- IHS Holding Limited (IHS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IHS Holding earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- IHS Towers falls over 4% despite strong Q2 results, raised outlook
- IHS Holding stock hits 52-week high at 6.72 USD
- IHS Holding stock reaches 52-week high at 6.43 USD
- IHS Holding stock hits 52-week high at $6.30
- IHS Holding: Navigating Growth And Volatility With Hidden Levers (NYSE:IHS)
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- IHS Holding Ltd. : The Best FCF Yield In Telecom Nobody Is Pricing In
- IHS Towers Publishes 2024 Sustainability Report
- IHS stock price target raised to $17 at TD Cowen
- IHS Holding To Rally Around 206%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Canaan (NASDAQ:CAN), Deckers Outdoor (NYSE:DECK)
- IHS Holding shares tumble as guidance disappoints
- Gold Gains Over 1%; Amer Sports Posts Upbeat Earnings - Amer Sports (NYSE:AS), Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO)
Дневной диапазон
6.88 7.22
Годовой диапазон
2.45 7.66
- Предыдущее закрытие
- 7.16
- Open
- 7.22
- Bid
- 6.98
- Ask
- 7.28
- Low
- 6.88
- High
- 7.22
- Объем
- 936
- Дневное изменение
- -2.51%
- Месячное изменение
- -2.65%
- 6-месячное изменение
- 33.46%
- Годовое изменение
- 130.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.