通貨 / IHS
IHS: IHS Holding Limited

6.91 USD 0.03 (0.43%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IHSの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり6.80の安値と6.95の高値で取引されました。

IHS Holding Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.80 6.95
1年のレンジ
2.45 7.66
以前の終値
6.94
始値
6.89
買値
6.91
買値
7.21
安値
6.80
高値
6.95
出来高
592
1日の変化
-0.43%
1ヶ月の変化
-3.63%
6ヶ月の変化
32.12%
1年の変化
128.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K