IHS: IHS Holding Limited
6.91 USD 0.03 (0.43%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IHSの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり6.80の安値と6.95の高値で取引されました。
IHS Holding Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.80 6.95
1年のレンジ
2.45 7.66
- 以前の終値
- 6.94
- 始値
- 6.89
- 買値
- 6.91
- 買値
- 7.21
- 安値
- 6.80
- 高値
- 6.95
- 出来高
- 592
- 1日の変化
- -0.43%
- 1ヶ月の変化
- -3.63%
- 6ヶ月の変化
- 32.12%
- 1年の変化
- 128.05%
