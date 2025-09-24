FiyatlarBölümler
Dövizler / IAUX-WT
IAUX-WT

0.4896 USD 0.0702 (16.74%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IAUX-WT fiyatı bugün 16.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4350 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4896 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.4350 0.4896
Yıllık aralık
0.1366 0.5068
Önceki kapanış
0.4194
Açılış
0.4400
Satış
0.4896
Alış
0.4926
Düşük
0.4350
Yüksek
0.4896
Hacim
3
Günlük değişim
16.74%
Aylık değişim
40.65%
6 aylık değişim
50.65%
Yıllık değişim
50.65%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%