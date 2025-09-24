Dövizler / IAUX-WT
IAUX-WT
0.4896 USD 0.0702 (16.74%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IAUX-WT fiyatı bugün 16.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4350 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4896 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.4350 0.4896
Yıllık aralık
0.1366 0.5068
- Önceki kapanış
- 0.4194
- Açılış
- 0.4400
- Satış
- 0.4896
- Alış
- 0.4926
- Düşük
- 0.4350
- Yüksek
- 0.4896
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 16.74%
- Aylık değişim
- 40.65%
- 6 aylık değişim
- 50.65%
- Yıllık değişim
- 50.65%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%