IAUX-WT

0.4896 USD 0.0702 (16.74%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IAUX-WT a changé de 16.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4350 et à un maximum de 0.4896.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.4350 0.4896
Range Annuel
0.1366 0.5068
Clôture Précédente
0.4194
Ouverture
0.4400
Bid
0.4896
Ask
0.4926
Plus Bas
0.4350
Plus Haut
0.4896
Volume
3
Changement quotidien
16.74%
Changement Mensuel
40.65%
Changement à 6 Mois
50.65%
Changement Annuel
50.65%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%