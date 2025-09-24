Валюты / IAUX-WT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IAUX-WT
0.4896 USD 0.0702 (16.74%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IAUX-WT за сегодня изменился на 16.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4350, а максимальная — 0.4896.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.4350 0.4896
Годовой диапазон
0.1366 0.5068
- Предыдущее закрытие
- 0.4194
- Open
- 0.4400
- Bid
- 0.4896
- Ask
- 0.4926
- Low
- 0.4350
- High
- 0.4896
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 16.74%
- Месячное изменение
- 40.65%
- 6-месячное изменение
- 50.65%
- Годовое изменение
- 50.65%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%