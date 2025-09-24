КотировкиРазделы
IAUX-WT
IAUX-WT

0.4896 USD 0.0702 (16.74%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IAUX-WT за сегодня изменился на 16.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4350, а максимальная — 0.4896.

Дневной диапазон
0.4350 0.4896
Годовой диапазон
0.1366 0.5068
Предыдущее закрытие
0.4194
Open
0.4400
Bid
0.4896
Ask
0.4926
Low
0.4350
High
0.4896
Объем
3
Дневное изменение
16.74%
Месячное изменение
40.65%
6-месячное изменение
50.65%
Годовое изменение
50.65%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%