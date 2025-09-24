KurseKategorien
IAUX-WT

0.4896 USD 0.0702 (16.74%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IAUX-WT hat sich für heute um 16.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4350 bis zu einem Hoch von 0.4896 gehandelt.

Tagesspanne
0.4350 0.4896
Jahresspanne
0.1366 0.5068
Vorheriger Schlusskurs
0.4194
Eröffnung
0.4400
Bid
0.4896
Ask
0.4926
Tief
0.4350
Hoch
0.4896
Volumen
3
Tagesänderung
16.74%
Monatsänderung
40.65%
6-Monatsänderung
50.65%
Jahresänderung
50.65%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%