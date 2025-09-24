Moedas / IAUX-WT
IAUX-WT
0.4896 USD 0.0702 (16.74%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IAUX-WT para hoje mudou para 16.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.4350 e o mais alto foi 0.4896.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.4350 0.4896
Faixa anual
0.1366 0.5068
- Fechamento anterior
- 0.4194
- Open
- 0.4400
- Bid
- 0.4896
- Ask
- 0.4926
- Low
- 0.4350
- High
- 0.4896
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 16.74%
- Mudança mensal
- 40.65%
- Mudança de 6 meses
- 50.65%
- Mudança anual
- 50.65%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%