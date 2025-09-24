Divisas / IAUX-WT
IAUX-WT
0.4896 USD 0.0702 (16.74%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IAUX-WT de hoy ha cambiado un 16.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.4350, mientras que el máximo ha alcanzado 0.4896.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.
Rango diario
0.4350 0.4896
Rango anual
0.1366 0.5068
- Cierres anteriores
- 0.4194
- Open
- 0.4400
- Bid
- 0.4896
- Ask
- 0.4926
- Low
- 0.4350
- High
- 0.4896
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 16.74%
- Cambio mensual
- 40.65%
- Cambio a 6 meses
- 50.65%
- Cambio anual
- 50.65%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%