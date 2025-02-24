Dövizler / HE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HE: Hawaiian Electric Industries Inc
11.81 USD 0.36 (2.96%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HE fiyatı bugün -2.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.78 ve Yüksek fiyatı olarak 12.24 aralığında işlem gördü.
Hawaiian Electric Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HE haberleri
- Hawaiian Electric 2033 vadeli 500 milyon dolarlık tahvil fiyatlandırdı
- Hawaiian Electric prices $500 million in senior notes due 2033
- Hawaiian Electric Industries announces possible $400 million private debt offering
- Hawaiian Electric Industries announces potential $400 million note offering
- Hawaiian Electric: Too Difficult - Maintain Strong Sell (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric stock hits 52-week high at 13.19 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q3 - Enerflex (NYSE:EFXT), Hawaiian Electric Indus (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric Q2 2025 slides: Core earnings rebound as wildfire mitigation advances
- Hawaiian Electric Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HE)
- Are Investors Undervaluing Hawaiian Electric Industries (HE) Right Now?
- Update On My Picks: Five Winners, Two Losers
- Hawaiian Electric and subsidiaries upgraded to B+ by S&P
- Hawaiian Electric price target lowered to $11 from $11.25 at Jefferies
- Hawaiian Electric - Looking Cheaper Than Might Be The Case (NYSE:HE)
- Fitch upgrades ratings for Hawaiian Electric Industries and subsidiaries, outlook positive
- Moody’s upgrades Hawaiian Electric Industries’ credit ratings, positive outlook
- Evercore ISI maintains Hawaiian Electric Outperform rating
- Jefferies raises Hawaiian Electric target to $11.25, keeps Hold rating
- US Stock Futures Rise As US, China Agree To 90-Day Tariff Pause: 'Wider Earnings Growth Should Drive More Balanced Market Performance,' Says Expert - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Fox, NRG Energy And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - DaVita (NYSE:DVA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Swap Hawaiian Electric For Portland General Electric (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric: There’s Still A Lot Of Uncertainty (NYSE:HE)
- American Public Education Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Willdan Group, Broadcom, Walgreens Boots Alliance And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Ameresco (NYSE:AMRC), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Berkshire Hathaway climbs premarket; Apple, Hawaiian Electric slip
Günlük aralık
11.78 12.24
Yıllık aralık
8.14 13.41
- Önceki kapanış
- 12.17
- Açılış
- 12.08
- Satış
- 11.81
- Alış
- 12.11
- Düşük
- 11.78
- Yüksek
- 12.24
- Hacim
- 1.687 K
- Günlük değişim
- -2.96%
- Aylık değişim
- -7.73%
- 6 aylık değişim
- 7.66%
- Yıllık değişim
- 21.75%
21 Eylül, Pazar