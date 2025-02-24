Valute / HE
HE: Hawaiian Electric Industries Inc
11.81 USD 0.36 (2.96%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HE ha avuto una variazione del -2.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.78 e ad un massimo di 12.24.
Segui le dinamiche di Hawaiian Electric Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.78 12.24
Intervallo Annuale
8.14 13.41
- Chiusura Precedente
- 12.17
- Apertura
- 12.08
- Bid
- 11.81
- Ask
- 12.11
- Minimo
- 11.78
- Massimo
- 12.24
- Volume
- 1.687 K
- Variazione giornaliera
- -2.96%
- Variazione Mensile
- -7.73%
- Variazione Semestrale
- 7.66%
- Variazione Annuale
- 21.75%
