QuotazioniSezioni
Valute / HE
Tornare a Azioni

HE: Hawaiian Electric Industries Inc

11.81 USD 0.36 (2.96%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HE ha avuto una variazione del -2.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.78 e ad un massimo di 12.24.

Segui le dinamiche di Hawaiian Electric Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HE News

Intervallo Giornaliero
11.78 12.24
Intervallo Annuale
8.14 13.41
Chiusura Precedente
12.17
Apertura
12.08
Bid
11.81
Ask
12.11
Minimo
11.78
Massimo
12.24
Volume
1.687 K
Variazione giornaliera
-2.96%
Variazione Mensile
-7.73%
Variazione Semestrale
7.66%
Variazione Annuale
21.75%
20 settembre, sabato