通貨 / HE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HE: Hawaiian Electric Industries Inc
12.17 USD 0.05 (0.41%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HEの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり12.04の安値と12.25の高値で取引されました。
Hawaiian Electric Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HE News
- ハワイアン・エレクトリック、2033年満期の5億ドル上級債を発行
- Hawaiian Electric prices $500 million in senior notes due 2033
- Hawaiian Electric Industries announces possible $400 million private debt offering
- Hawaiian Electric Industries announces potential $400 million note offering
- Hawaiian Electric: Too Difficult - Maintain Strong Sell (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric stock hits 52-week high at 13.19 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q3 - Enerflex (NYSE:EFXT), Hawaiian Electric Indus (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric Q2 2025 slides: Core earnings rebound as wildfire mitigation advances
- Hawaiian Electric Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HE)
- Are Investors Undervaluing Hawaiian Electric Industries (HE) Right Now?
- Update On My Picks: Five Winners, Two Losers
- Hawaiian Electric and subsidiaries upgraded to B+ by S&P
- Hawaiian Electric price target lowered to $11 from $11.25 at Jefferies
- Hawaiian Electric - Looking Cheaper Than Might Be The Case (NYSE:HE)
- Fitch upgrades ratings for Hawaiian Electric Industries and subsidiaries, outlook positive
- Moody’s upgrades Hawaiian Electric Industries’ credit ratings, positive outlook
- Evercore ISI maintains Hawaiian Electric Outperform rating
- Jefferies raises Hawaiian Electric target to $11.25, keeps Hold rating
- US Stock Futures Rise As US, China Agree To 90-Day Tariff Pause: 'Wider Earnings Growth Should Drive More Balanced Market Performance,' Says Expert - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Fox, NRG Energy And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - DaVita (NYSE:DVA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Swap Hawaiian Electric For Portland General Electric (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric: There’s Still A Lot Of Uncertainty (NYSE:HE)
- American Public Education Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Willdan Group, Broadcom, Walgreens Boots Alliance And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Ameresco (NYSE:AMRC), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Berkshire Hathaway climbs premarket; Apple, Hawaiian Electric slip
1日のレンジ
12.04 12.25
1年のレンジ
8.14 13.41
- 以前の終値
- 12.12
- 始値
- 12.12
- 買値
- 12.17
- 買値
- 12.47
- 安値
- 12.04
- 高値
- 12.25
- 出来高
- 2.213 K
- 1日の変化
- 0.41%
- 1ヶ月の変化
- -4.92%
- 6ヶ月の変化
- 10.94%
- 1年の変化
- 25.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K