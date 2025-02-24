クォートセクション
HE: Hawaiian Electric Industries Inc

12.17 USD 0.05 (0.41%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HEの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり12.04の安値と12.25の高値で取引されました。

Hawaiian Electric Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.04 12.25
1年のレンジ
8.14 13.41
以前の終値
12.12
始値
12.12
買値
12.17
買値
12.47
安値
12.04
高値
12.25
出来高
2.213 K
1日の変化
0.41%
1ヶ月の変化
-4.92%
6ヶ月の変化
10.94%
1年の変化
25.46%
