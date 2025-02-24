货币 / HE
HE: Hawaiian Electric Industries Inc
12.17 USD 0.07 (0.58%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HE汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点12.14和高点12.26进行交易。
关注Hawaiian Electric Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HE新闻
- 夏威夷电气公司发行5亿美元2033年到期高级票据
- Hawaiian Electric prices $500 million in senior notes due 2033
- Hawaiian Electric Industries announces possible $400 million private debt offering
- Hawaiian Electric Industries announces potential $400 million note offering
- Hawaiian Electric: Too Difficult - Maintain Strong Sell (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric stock hits 52-week high at 13.19 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q3 - Enerflex (NYSE:EFXT), Hawaiian Electric Indus (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric Q2 2025 slides: Core earnings rebound as wildfire mitigation advances
- Hawaiian Electric Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HE)
- Are Investors Undervaluing Hawaiian Electric Industries (HE) Right Now?
- Update On My Picks: Five Winners, Two Losers
- Hawaiian Electric and subsidiaries upgraded to B+ by S&P
- Hawaiian Electric price target lowered to $11 from $11.25 at Jefferies
- Hawaiian Electric - Looking Cheaper Than Might Be The Case (NYSE:HE)
- Fitch upgrades ratings for Hawaiian Electric Industries and subsidiaries, outlook positive
- Moody’s upgrades Hawaiian Electric Industries’ credit ratings, positive outlook
- Evercore ISI maintains Hawaiian Electric Outperform rating
- Jefferies raises Hawaiian Electric target to $11.25, keeps Hold rating
- US Stock Futures Rise As US, China Agree To 90-Day Tariff Pause: 'Wider Earnings Growth Should Drive More Balanced Market Performance,' Says Expert - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Fox, NRG Energy And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - DaVita (NYSE:DVA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Swap Hawaiian Electric For Portland General Electric (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric: There’s Still A Lot Of Uncertainty (NYSE:HE)
- American Public Education Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Willdan Group, Broadcom, Walgreens Boots Alliance And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Ameresco (NYSE:AMRC), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Berkshire Hathaway climbs premarket; Apple, Hawaiian Electric slip
日范围
12.14 12.26
年范围
8.14 13.41
- 前一天收盘价
- 12.10
- 开盘价
- 12.14
- 卖价
- 12.17
- 买价
- 12.47
- 最低价
- 12.14
- 最高价
- 12.26
- 交易量
- 426
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- -4.92%
- 6个月变化
- 10.94%
- 年变化
- 25.46%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值